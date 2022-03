Riviviamo assieme le emozioni del derby della madonnina

Il Milan nella tarda serata di ieri ha emesso un comunicato ufficiale. Noi ve ne proponiamo una parte sulla cronaca del match

“Ritmi alti, partita fisica e tanto agonismo fin dalle prime battute. A cavallo del 10' i rossoneri creano due enormi occasioni per andare in vantaggio: la prima capita sul destro di Saelemaekers, che capitalizza una bella pressione offensiva ma trova la pronta risposta di Handanović. Un minuto più tardi poderosa incursione centrale di Theo, che dialoga con Giroud e va al tiro di destro mancando di centimetri il bersaglio. Al 26' i rossoneri perdono capitan Romagnoli per un problema fisico, al suo posto entra Kalulu. Altra grossa chance rossonera al 39', quando Saelemaekers pesca Krunić in area: il bosniaco ha il tempo di controllare e calciare, trovando però la deviazione in corner dalla difesa ospite. Al termine dell'unico minuto di recupero si chiude la prima frazione, in cui ai rossoneri è mancato solo il gol”.