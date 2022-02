E’ ancora derby: Lautaro e il vergognoso gesto a Theo Hernandez

Lautaro Martinez avrebbe rivolto uno sputo a Theo Hernandez. Ecco le immagini che inchioderebbero il numero dieci nerazzurro

Ricostruendo: il terzino, come detto, viene espulso e, come da regolamento, lascia il campo. Mentre l'ex Real Madrid ha fatto un cenno verso la tribuna: si è indicato l'orecchio, mimando il gesto "non vi sento". E mentre il numero 19 si avviava verso lo spogliato, il rossonero è stato raggiunto dall'attaccante di Simone Inzaghi. E qui sarebbe successo qualcosa che sarebbe passato inosservato.

Infatti Lautaro, in quel momento in panchina, si è sporto dalla balaustra e avrebbe compiuto un gesto che ora potrebbe costargli una squalifica. Secondo quanto si vede dai video che girano in rete il numero 10 argentino avrebbe sputato verso Theo Hernandez che si entrando nel tunnel. Il condizionale, in questo d'obbligo, perché nei video in rete c'è molto spazio all'immaginazione. Al triplice fischio di Guida poi Theo Hernandez è tornato in campo per i festeggiamenti, ma quello che è successo lo sappiamo tutti.