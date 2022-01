Derby: iniziata la vendita dei biglietti per i rossoneri

Ecco il comunicato del Milan, pubblicato sul proprio sito internet, delle modalità e dei prezzi di acquisto dei biglietti per la stracittadina di Milano

Redazione Il Milanista

Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A tornerà in campo sabato 5 febbraio 2022 con la sfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Genoa alle 15.00. Alle 18.00 invece il Milan scenderà in campo nel derby contro l'Inter di Simone Inzaghi. Un match importante per i rossoneri che sognano di fermare i primi della classe e riaprire la corsa per lo scudetto.

Nella giornata di ieri l'Inter aveva annunciato, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, l'inizio della prevendita per la stracittadina meneghina.

Il Milan, in questa giornata, ha annunciato sul proprio sito internet (acmilan.com) le modalità e i prezzi per l'acquisto dei biglietti per il match di San Siro:

INTER-MILAN: IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL DERBY

Tagliandi disponibili a partire dal 28 gennaio al prezzo di 45€

AC Milan comunica che i biglietti per il Secondo Anello Blu relativi alla gara Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.00 a San Siro, saranno in disponibili online in tre fasi di vendita.

Dalle ore 15.00 di venerdì 28 gennaio alle ore 23.59 di domenica 30 gennaio: vendita esclusiva dedicata agli abbonati del campionato 2019/2020. Ciascun abbonato potrà acquistare solo il proprio biglietto.

Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 di lunedì 31 gennaio: vendita riservata ai titolari di Cuore Rossonero. Ciascun titolare potrà acquistare solo il proprio biglietto.

Dalle ore 10.00 di martedì 1° febbraio: vendita libera degli eventuali biglietti residui.

Il prezzo dei biglietti è di 45€.