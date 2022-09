Derby di Milano, probabile formazione: Pioli sceglie i suoi uomini migliori

Dopo il pareggio ottenuto al Mapei Stadium contro la formazione neroverde, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello. I rossoneri sanno di dover preparare al meglio la sfida di sabato pomeriggio contro i nerazzurri. A San Siro infatti andrà in scena l’attesissimo Derby di Milano, con le due formazioni che non vogliono sbagliare davanti ai propri tifosi. Soprattutto dopo la passata stagione, che ha visto le due squadre sfidarsi fino all’ultima gara quando il Milan ha soffiato lo scudetto ai cugini per un solo punto. Proprio decisivo è stata la stracittadina di ritorno, vinta dai Diavoli.

Ora è arrivato il momento di pensare al primo derby stagionale, con i nerazzurri che vogliono riscattarsi e i rossoneri che invece vogliono confermarsi. Questo pomeriggio gli uomini di Pioli si sono ritrovati in palestra per svolgere il consueto lavoro defaticante, per poi proseguire con alcuni esercizi tattici. Il gruppo ha poi lavorato sul possesso e su alcune esercitazioni tecniche. L’allenamento è terminato con una partitella a campo ridotto.

Stefano Pioli farà affidamento sui suoi uomini migliori e più in forma. Non dovrebbero esserci grandi novità nella formazione titolare rossonera, con il mitico Maignan tra i pali. In difesa spazio a Calabria e Hernandez, a sostegno della coppia di centrali formata da Kalulu e Tomori. In mezzo al campo ci saranno probabilmente Tonali e Bennacer. In attacco ancora spazio a Olivier Giroud, supportato nella trequarti da Junior Messias, Charles De Ketelaere e Rafael Leao. Discorso diverso invece per i nerazzurri, che non potranno fare affidamento sulla fisicità di Romelu Lukaku. L’attaccante ha subito un infortunio che lo terrà fuori dal campo per la stracittadina di sabato pomeriggio. La coppia d’attacco sarà tutta albiceleste, composta da Joaquin Correa e Lautaro Martinez.