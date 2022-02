Derby Coppa Italia, Albertosi: “Inter del tutto favorita”

Intervistato da Tuttosport, Albertosi analizza il derby di Coppa Italia fra Milan ed Inter in programma Martedì sera.

Il Milan e l'Inter hanno bisogno entrambe di cancellare il mese nerissimo di febbraio. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria domani sera contro l'Inter e per farlo serve una grande prestazione nella semifinale di Coppa Italia . Intanto ecco il pensiero di un grande ex rossonero, Enrico Albertosi.

DERBY – Intervistato da Tuttosport, Albertosi analizza come i derby siano sempre partite speciali da giocare e mai prevedibili. "Il derby sempre una gara molto complicata: anche se la squadra è meno forte rispetto alla rivale, moltiplicherà o propri sforzi, l’intensità sul campo. Il Milan di Pioli ha vinto l’ultima partita contro l’Inter, probabilmente perché i nerazzurri hanno peccato un po’ di presunzione. La superiorità iniziale è stata vanificata dalla vittoria dei rossoneri. Per me l’Inter resta la squadra favorita, anche grazie ad una rosa che a mio avviso è ancora più importante. Ma il Milan può farcela: il derby è impossibile da prevedere e io ovviamente faccio il tifo per i rossoneri".