Dee Grandis: “Saelemaekers è diventato un titolare. Dietro a Ibrahimovic…”

MILANO – Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa Milan alle spalle di Ibrahimovic. Domani arriva il Lille e la concorrenza per un posto non manca: “In questo momento chiunque giochi nei tre alle spalle di Ibrahimovic sta facendo bene. Ha fatto bene Diaz che spesso ha fatto gol, Saelemaekers è diventato un titolare, quando ha giocato ha fatto bene anche Castillejo e Leao è diventato un titolare. Non possiamo dimenticarci di quello che fatto Rebic l’anno scorso.