De Zerbi: “La prossima stagione? Si dovranno fare due preparazioni”

“Come sarà il prossimo campionato di Serie A? Si dovranno effettuare due preparazioni, anche se il lavoro atletico non è più come una volta: ci sono allenamenti personalizzati e da questo punto di vista si è molto progredito. La cosa fondamentale è avere il riposo dopo la lunga tirata fino alla metà di novembre , perché il riposo è molto allenante". Queste le parole del tecnico ex Sassuolo ora allo Shaktar Donetsk Roberto De Zerbi il quale ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al prossimo campionato di Serie A.

L'ex attaccante e allenatore Gianfranco Zola ha parlato proprio come Roberto De Zerbi alla Gazzetta dello Sport, ma a differenza del tecnico bresciano De Zerbi, ha parlato del mercato rossonero e ha detto: "Renato Sanches è un ottimo giocatore, ma credo che il valore aggiunto del Milan sia il gioco di Pioli. Kessie è stato importantissimo due anni fa, l'anno scorso meno. Sono cresciuti Tonali e altri ragazzi. Non credo che quella rossonera sia una squadra dipendente da un solo elemento, nemmeno da Ibra. Lì è il gruppo a fare la differenza". Queste le parole dell''ex attaccante e allenatore Gianfranco Zola il quale ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato rossonero.