De Zerbi: “Altre squadre hanno più di noi. Locatelli? Grandi tempi di inserimento”

MILANO – Al termine del match del Sassuolo contro l’Hellas Verona è intervenuto il tecnico neroverde De Zerbi. Ecco le sue parole a Sky Sport sul primo posto in classifica e su Locatelli:

AMBIZIONI – “La gara col Bologna è stata casuale, ha ragione Mihajlovic. Ambizioni? Dobbiamo fare le persone serie, che poi uno voglia arrivare sempre più in alto sì, ma ci sono dei livelli che ancora non abbiamo raggiunto. Torneremo mettendo ancora più ambizione per non fermarci, le altre squadre hanno molto più di noi su tutto”.