De Vrij: “Ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio…”

MILANO – Queste sono state le parole di De Vrij su quelli che sono stati gli incitamenti di mister Antonio Conte dopo il primo tempo terminato sotto 2-0: “Il mister ci ha fatto capire cosa non andava bene, cosa dovevamo fare diversamente, ci ha caricato per andare in campo diversamente, ci abbiamo creduto fino alla fine, sappiamo che è una partita sentita, molto importante, per noi, per i tifosi, per la città. Si è visto nel secondo tempo”.