De Rossi: “Maradona? Non lo dimenticheremo mai”

MILANO – Poco prima dei sorteggi di qualificazione ai Mondiale 2022 in Qatar, Daniele De Rossi ha ricordato Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole. "Maradona ha avuto un impatto enorme. Io sono stato in Argentina e ho capito il perché lo amassero così tanto. Mi ha fatto vedere quanto umile fosse quando l'ho conosciuto. Quando è morto tutti si sono svegliati con una sensazione di smarrimento, non lo dimenticheremo mai".