De Rosa: “Bonaventura non è quello di prima, sul Torino…”

MILANO – Geri De Rosa ha parlato del rendimento di Bonaventura. Queste le sue dichiarazioni: “Bonaventura non è ancora tornato fisicamente il giocatore che aveva mostrato efficacia in qualsiasi ruolo lo metti. E’ un giocatore che però ha la necessaria esperienza e la necessaria personalità per supportare Ibrahimovic. La partita con il Torino è particolare perchè il Milan arriva da una sconfitta nel derby e una buona prestazione con la Juventus che sottolineano una situazione morale non semplice”.