De Laurentiis: “Capienza negli stadi? Vi dico la mia…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai margini dell'assemblea di LEGA. Le sue parole.

Ai margini dell'assemblea di LEGA tenutasi oggi pomeriggio a Milano, ha parlato il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha detto: “Assemblea perfetta, senza traumi. L’Italia è un paese in emergenza da così tanti anni che diventa banale parlare della normalità. Capienza stadi? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani elettori forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”. Queste le parole del numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato ai giornalisti presenti all'uscita dell'assemblea di LEGA che si è tenuta oggi a Milano e che si è conclusa con un nulla di fatto.

Tutti i club di Serie A vorrebbero riportare i tifosi allo stadio per un numero pari al 75% della capienza degli stadi stessi. Il governo non è d'accordo. E' su questo punto che bisognerà trovare una soluzione al più breve.

Il Milan nella giornata di ieri ha pubblicato un comunicato ufficiale dove si legge: “AC Milan comunica che i biglietti per il Secondo Anello Blu relativi alla gara Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.00 a San Siro, saranno disponibili online in tre fasi di vendita. 1) Dalle ore 15.00 di venerdì 28 gennaio alle ore 23.59 di domenica 30 gennaio: vendita esclusiva dedicata agli abbonati del campionato 2019/2020. Ciascun abbonato potrà acquistare solo il proprio biglietto. 2) Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 di lunedì 31 gennaio: vendita riservata ai titolari di Cuore Rossonero. Ciascun titolare potrà acquistare solo il proprio biglietto. 3) Dalle ore 10.00 di martedì 1° febbraio: vendita libera degli eventuali biglietti residui. Il prezzo dei biglietti è di 45€”. questo il comunicato ufficiale comparso già dalla giornata di ieri sul sito ufficiale della società rossonera in merito alla possibilità di comprare i biglietti per assistere al derby di San Siro.