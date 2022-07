Se tramonta De Ketelaere, il Milan ha già pronto il suo erede: si tratta!

De Ketelaere, il colpaccio rossonero che ancora non è ufficiale. Ma attenzione alla clamorosa fumata nera: un calciatore lo spera per davvero

Redazione Il Milanista

Queste sono ore calde, caldissime… di più: incandescenti. Il Milan sta lavorando giorno e notte per sbloccare la trattativa legata all'acquisto di Charles De Ketelaere. Ormai lo sappiamo a memoria, lui è la primissima scelta per la trequarti rossonera. È il grande colpo per cui Maldini e Massara avrebbero in programma di spendere la maggior parte del budget meneghino. L'accordo però ancora c'è, fatica ad arrivare. Il tandem non molla, vuole a tutti i costi evitare un altro caso alla "Sven Botman". Ma il rischio c'è ed è molto elevato.

Tutto sta nell'offerta. L'ultima, ad ordine cronologico, non soddisfa appieno la dirigenza del Club Brugge. Serve un qualcosina in più. Quello sforzo finale che alla fine va a ripagare tutte le fatiche fatte fin qui. 30 milioni più bonus è un'ottima offerta, sia chiaro, ma come detto, c'è bisogno di "una goccia in più". Il rischio però, è che proprio quella goccia possa far traboccare il vaso e distruggere quanto di buono ottenuto. I due dirigenti, dal canto loro, non sono di certo ultimi a queste - pessime - sorprese di mercato, tant'è che avrebbero già sondato l'erede di De Ketelaere. Ed è una stella del nostro campionato, oltre che Campione europeo in carica.

Il suo nome altro non è che Domenico "Mimmo" Berardi. L'esterno di proprietà del Sassuolo è uno dei tanti gioielli messi in mostra dal club emiliano. Sì, oltre ai vari Scamacca, Raspadori, Frattesi e Traoré, spicca anche il suo nome. Lui che è chiamato al grande salto, alla grande chiamata. La sogna ardentemente. Sia chiaro, il Sassuolo non lo disdegnerebbe mai e poi mai. Ma il fascino e l'emozione di giocare in un grande club e calcare i campi della Champions League sono incomparabili. Ed è per questo che Domenico aspetta - e spera. Spera ciò che tutto il mondo rossonero non si sognerebbe: la fumata nera per De Ketelaere. Per un ritorno di fiamma come solo la vita può regalare, Mimmo c'è.