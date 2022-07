De Ketelaere, spunta la data del nuovo affondo del Milan: sì può chiudere!

Ora sì, si può dire. La trattiva per portare in rossonero Charles De Ketelaere procede spedita. Spunta una data per il nuovo rilancio!

Redazione Il Milanista

E ora sì che (forse) si inizia a ragione definitivamente. Basta aspettare, non serve più a nulla. Ora serve necessariamente chiudere i colpi. Senza se e senza ma, lo hanno capito pure i due dirigenti, Massara e Maldini. Oggi, al 15 luglio, serve darsi una mossa. E una prima mossa per chiudere il grande obiettivo per la trequarti milanista ci sarebbe. È già stato detto dell'ultimo rilancio meneghino per il talento belga - 28 milioni di euro + 3 di bonus -, ma non basta. Serve un ulteriore sforzo economico.

La sensazione però, è che tale sforzo sarà fatto. Anche perché il Diavolo ha la necessità e la fretta di chiudere il colpo. E, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, ci sarebbe un'importante novità sull'affare De Ketelaere-Milan. Nel dettaglio, la società meneghina per questo fine settimana non intende effettuare rilanci. Questo per dare la possibilità al ragazzo di disputare tranquillamente la finale di Supercoppa belga, in programma proprio questa domenica. Una volta superata questa giornata, ogni giorno sarà utile per poter sferrare l'offerta decisiva - è più che probabile che possa esser formalizzata già questo lunedì. Di più: il Milan vorrebbe già programmare per il prossimo weekend - o al massimo all'inizio della settimana successiva - le visite mediche al centrocampista offensivo.

Insomma, sembra strano a dirsi se valutiamo l'operato fino a questo punto, ma il tandem di mercato ha fretta. Vuole chiudere in tempi brevi il trasferimento di mercato. E questa è una novità, insospettabile, ma è una novità. Il colpo-De Ketelaere non dovrà essere l'unico. Se il Milan vorrà tornare grande, dovrà portare a Milanello il (vero) sostituto di Kessié e un altro difensore. Perché, senza di questi, il Diavolo sarà una squadra incompiuta e sarà un'impresa davvero ardua riuscire a riconfermarsi campione. Ora tutto starà al fantastico duo di mercato: se procederà con questa velocità, allora i tifosi casciavit potranno dormire sonni tranquilli. Forse.