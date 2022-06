Scopriamo insieme chi è De Ketelaere: anni, ruolo e caratteristiche

Oltre alla trattativa in stato avanzato per Noa Lang , ala olandese che gioca nel Club Bruges , il Milan è sempre più attratta dall’idea di portarsi a casa Charles de Ketelaere . Il fantasista belga, classe 2001, che secondo molti rappresenta il massimo della qualità e della tecnica.

Faccia da bravo ragazzo si diceva. De Ketelaere non a caso ha un passato come membro della parrocchia. Grazie alla chiesa è riuscito da ragazzino a giocare diversi tornei con la sua primissima squadra parrocchiale. Tornei all’estero, soprattutto in Francia, in cui il piccolo Charles dimostrò tranquillità e serenità: “Molti bambini hanno avuto difficoltà con questa distanza dai genitori, ma Charles no – ha raccontato uno dei suoi allenatori – Non gli importava”.