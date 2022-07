De Ketelaere escluderebbe questi due top player: non verranno al Milan!

Charles De Ketelaere: il colpaccio che tutto il mondo rossonero sogna. Un colpo da maestro che escluderebbe però altri due maestri…

Redazione Il Milanista

Charles De Ketelaere sarebbe il grande colpo per la trequarti milanista. Le voci si rincorrono, si fanno sempre più insistenti. La stellina belga pare sempre più vicina a vestire rossonero. Il Milan, ormai lo sappiamo a memoria, non vede l'ora di portarlo nella capitale europea della moda e Charles, da parte sua, attende intrepido l'esito positivo della trattativa. Il Diavolo di recente ha anche aggiornato la sua proposta, pronto a far vacillare la dirigenza del Club Brugge. Insomma, tutto pare esser pronto al nuovo matrimonio: Charles De Ketelaere neo acquisto rossonero?

Neo acquisto che però andrebbe ad escludere altri due colpi da novanta. E questi sono due nomi ancora più altisonanti e ancor più rinomati, con il primo più a livello italiano e l'altro europeo. Parliamo di Paulo Dybala e Marco Asensio. L'eventuale ed assai probabile sbarco del classe 2001 a Malpensa escluderebbe automaticamente l'argentino e lo spagnolo. E i motivi son presto svelati: da una parte perché si creerebbe troppo affollamento inutile - a ricoprire quel ruolo in rosa già ci sarebbero Brahim Diaz ed eventualmente Rade Krunic, entrambi incedibili - e dall'altra parte il Milan si ritroverebbe intorno una situazione molto scomoda (gestire allo stesso tempo Dybala o Asensio insieme con Brahim e Charles non è il massimo, né per la società e nemmeno per Pioli).

La Gazzetta dello Sport ne è fin troppo ferma: arriverà solo uno dei tre. Non ci sarà il doppio colpo sulla trequarti. Colpo che però dovrebbe far escludere anche l'acquisto di Ziyech. Il marocchino, se la fase di stallo dovesse protrarsi molto più a lungo di quanto fosse preventivato, potrebbe non arrivare a Milano. Questo a causa anche della duttilità di De Ketelaere. L'asso belga infatti sarebbe in grado di ricoprire sia il ruolo da esterno destro alto che quelli di fantasista e centravanti all'occorrenza. Un jolly d'attacco per il mondo milanista. Attenzione però alle avances inglesi. I meneghini sono avanti anni luce ma i britannici hanno una cosa che i rossoneri non hanno: i cash.