7 cose da sapere su Charles De Ketelaere: scopriamo le ultime 3

Attraverso un comunicato ufficiale il Milan ha voluto far conoscere meglio Charles De Ketelaere ai tifosi rossoneri. “TIFOSO E CAPO ULTRÀ - È nato a Bruges, a pochi passi dallo Stadio Jan Breydel, ed è approdato nella società di casa già all'età di otto anni, da lì in poi ha indossato solo quella maglia. Dopo l'ultima Supercoppa di Belgio conquistata meno di un mese fa - anche se non è entrato in campo durante la Finale - nella festa si è travestito da capo ultrà e sotto la curva dei suoi ex tifosi ha preso il megafono e ha intonato uno dei cori storici. Un'immagine forte, un momento emozionante: il commiato prima della partenza. Pochi mesi fa aveva detto: "In passato avrei avuto paura di vedermi lontano dal Club Brugge, il club che amo, ma ora mi sento sicuramente pronto".