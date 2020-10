De Grandis: “Il Milan gioca meglio dell’Inter, ma non vuole dire che vinceranno loro”

MILANO – Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Milan e Inter, ovvero le protagoniste del derby meneghino di sabato. Ecco cosa ha detto: “In campionato è probabile che l’Inter arrivi davanti ed è più strutturata per vincere, ma vedo più squadra il Milan. Ma questo non significa che vincerà il Milan, in questo momento è più squadra. Gioca meglio a calcio dell’Inter, ma da qui a 38 giornate, la cifra tecnica dell’Inter è più forte. Conta tanto la fisicità, il Milan ha anche agilità con Calhanoglu, Bennacer o Saelemaekers. La fisicità è un fattore per i due centravanti ma non per gli organigrammi”.