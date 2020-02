De Grandis: “Gabbia? Questa forzatura dovuta ad un infortunio, potrebbe creare nuove opportunità”

MILANO – Intervenuto a Campo Aperto Stefano De Grandis ha detto la sua sul giovane difensore centrale rossonero, Matteo Gabbia, subentrato a Kjaer nell’ultima sfida di campionato: “Gabbia è un giocatore interessante, classe 99′ e per un Milan orientato sui giovani avere un giocatore che esordisce bene contro Belotti, centravanti della nazionale significa mettere da parte sicuramente un credito importante per i prossimi anni. Questa forzatura dovuta ad un infortunio, potrebbe creare nuove opportunità per il Milan”