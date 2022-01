De Calò: “Pioli sta valorizzando giocatori che se ne vanno gratis”

Il noto giornalista Giovanni De Calò ha parlato del mercato del Milan e della linea verde dei rossoneri.

“Viene da pensare che il vero obiettivo del Milan non sia lo scudetto, ma il mantenimento del livello attuale tra le prime quattro della zona Champions. Fa niente se Pioli continua a valorizzare giocatori che se ne vanno gratis (Kessie e Romagnoli seguono il solco di Donnarumma e Calhanoglu). Non importa se manca il rammendo tra i troppo giovani e i troppo vecchi, la classe media che garantisce stabilità di salute e risultati. Piano piano aumentano i ricavi dagli sponsor, è un buon segno ma non basta. Sembra che Elliott voglia soprattutto portare il club in sicurezza per venderlo ricavando il massimo profitto. Normale, è il mestiere dei fondi. Però questo tempo resta sospeso come un limbo. Perché solo quando cambierà la proprietà, comincerà il futuro e sapremo che dimensione potrà avere davvero il Milan”. Queste le parole del noto giornalista Giovanni De Calò in esclusiva alla gazzetta dello Sport.