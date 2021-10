DAZN e i disservizi: Dal Pino prova a rassicurare gli utenti

Il Presidente Paolo Dal Pino ha parlato dei problemi riscontrati da DAZN, indicando segnali positivi verso il miglioramento del servizio.

E' un passo estremamente importante, è la prima volta che siamo canale mono-distributivo su una tecnologia nuova, mi auguro che questo porti il nostro Paese a ridurre il 'digital divide' e a imporre l'uso della tecnologie e della banda larga in tutte le zone d'Italia possibili. E' evidente che, da parte di Fifa e Uefa, ci sia una tendenza alla proliferazioni di eventi per occupare il calendario. L'ultimissima è i Mondiali ogni due anni, ma anche la Champions che ha 100 partite in più o la nuova Conference League. Sono tutti elementi che indicano ambizioni sempre più importanti da parte di questi due organismi: non sta a me giudicare le loro strategie.