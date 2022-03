04 Marzo 2018: La tragica scomparsa, “Ciao Davide”

Quattro anni fa la tragica notizia. Tutte le società si uniscono intorno alla famiglia del giovane calciatore per un ricordo indelebile.

Le prime tragiche notizie dall’hotel di Udine in cui alloggiava la squadra allenata all’epoca da Stefano Pioli, poi la conferma di quanto successo. Il triste ritorno a Firenze, l’omaggio dei tifosi ai cancelli dell’Artemio Franchi e quel funerale in Piazza Santa Croce che richiamò migliaia di persone. Tutte presenti per dare l’ultimo saluto al Capitano viola.