Darmian: “Milan sta facendo bene da un anno e mezzo, ma anche noi”

Ai microfoni di SportMediaset è intervenuto il calciatore dell'Inter Matteo Darmian. Ecco le parole del difensore alle reti del Biscione

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A tornerà in campo sabato 5 febbraio. Un turno che inizierà alle 15 con la partita tra Roma e Genoa. Alle 18.00 però ci sarà il derby meneghino, vero big match di giornata.

In vista della stracittadina è intervenuto ai microfoni di SportMediaset il difensore dell'Inter Matteo Darmian. Ecco le sue parole alla rete del biscione: "Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby".

Sul derby - "Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo".

Sull'out mancino rossonero: "Theo Hernandez e Leao? Ottimi giocatori, un punto di forza dei rossoneri. Ma se lavoriamo di squadra possiamo affrontare tutti e faremo così anche nel derby".

Sull'arrivo in nerazzurro di Gosens e Caicedo: "Sono giocatori importanti e lo hanno dimostrato negli anni"

Sul trasferimento di Vlahovic alla Juve: "Vlahovic alla Juventus? Grande giocatore ma non so se così rientrano nella corsa scudetto. Gli altri non ci riguardano, pensiamo solo a noi".

Sempre a SportMediaset è intervenuto il numero 10 rossonero Brahim Diaz. Ecco le sue parole:

"Col covid è stato difficile, ho passato 12 giorni a casa, ho avuto qualche sintomo ma non voglio cercare scuse. Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Già giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club".

Indossi la maglia numero 10 del Milan... - "Aumenta le responsabilità e porta grandi pressioni, ma io ho la personalità per indossarla. Ho voglia di fare grandi cosa con questa maglia e con questa squadra".

Quali sono gli obiettivi stagionali? - "Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato”.