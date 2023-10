Juventus, oggi gli esami per Danilo. Chiesa scalda i motori per esserci

Domenica sera andrà in scena a San Siro l'attesissima sfida di campionato tra il Milan e la Juventus, nel match valido per la 9a giornata

Domenica sera andrà in scena a San Siro l'attesissima sfida di campionato tra il Milane la Juventus, nel match valido per la 9a giornata del campionato di Serie A. Si affronteranno la prima della classe, contro la terza, in una gara tutta dal sapore speciale.