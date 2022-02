Aspettando gli ultimi 2 verdetti: cosa ci ha lasciato l’ultimo turno di Serie A?

Facciamo un focus su i verdetti che sono stati emessi da quest'ultima giornata di Serie A. Il punto sulla lotta Scudetto

La 26esima giornata doveva essere un turno sulla carta tranquillo per tutte le big del nostro campionato Juventus esclusa. Così non è stato. Sono bastati 90 minuti per ribaltare ogni pronostico e farci dire che il campionato ora è più aperto che mai.

L'Inter era di scena a San Siro. Al Meazza arrivava il Sassuolo di Dionisi. C'era da prestare attenzione e invece così non è stato sconfitta per due a zero e 3 punti persi. Solo due, si fa per dire, i punti persi dal Milan. I rossoneri nella serata di sabato erano ospiti a Salerno in casa di una Salernitana con un piede già in Serie B. complice una serata no di diversi uomini chiave e un atteggiamento tutt'altro che rinunciatario da parte dei padroni di casa, il risultato finale è stato di 2-2. I rossoneri sono dunque tornati a Milano con un solo punto. Ora la palla passa al Napoli che tra meno di un'ora giocherà in trasferta contro un Cagliari che ha bisogno di punti. Con una vittoria gli uomini di Spalletti salirebbero al primo posto della classifica assieme al Milan.