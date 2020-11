MILANO – Il Milan pensa a Dalot. Dopo le prime convincenti prestazioni, i rossoneri iniziano a riprendere i contatti con il club d’appartenenza. Gli inglesi del Manchester United non hanno voluto inserire nessuna opzione d’acquisto. L’intermediario italiano del giocatore, Gabriele Giuffrida, sta cercando di capire se ci sarà margine per mettere in piedi una trattativa che permetta ai rossoneri di trattenerlo a Milano.