Dall’Inghilterra – Nome nuovo per la difesa del Milan

MILANO – Il Milan continua a volare in campionato e la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa a gennaio. Tra gli obiettivi dei rossoneri c’è quello di regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore, obiettivo fallito in estate. Secondo quanto riportato dal tabloid The Mirror, Maldini e Massara starebbero pensando a Per Schuurs, difensore classe ’99 dell’Ajax. Il giornale d’oltremanica però riporta di come sull’olandese ci sia il forte interesse anche del Liverpool, alla disperata ricerca di un sostituto dell’infortunato Van Dijk.