Dall’Inghilterra – Mustafi obiettivo low cost per gennaio

MILANO – Il Milan, durante il prossimo mercato, proverà a portare alla corte di Pioli un nuovo difensore centrale, obiettivo fallito durante l’ultima sessione. Per questo motivo Maldini e Massara stanno sondando, secondo quanto riportato da Football London, varie piste: una di queste porta a Shkodran Mustafi dell’Arsenal. Il tedesco, in scadenza di contratto, non vuole rinnovare il suo contratto con i “Gunners“. Il Milan potrebbe quindi portarlo all’ombra del Duomo per pochi milioni.