Dalla Spagna sicuro: il post Romagnoli è stato già individuato

Secondo quanto riportato da Diario Sport il Milan avrebbe individuato il sostituto di Romagnoli, il cui contratto è in scadenza a giugno

Salvo clamorosi colpi di scena il Milan a fine stagione saluterà il suo capitano Alessio Romagnoli. L'ex Roma e Sampdoria, infatti, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi in scadenza a giugno 2022.

A bloccare la trattativa le (altissime) richieste economiche del suo agente Mino Raiola con il quale i rapporti, dopo l'affaire Donnarumma, risultano essere molto freddi. E se le premesse dovessero restare tali, Maldini e Massari in estate dovranno portare a Milanello un nuovo centrale di difesa. Un giocatore affidabile che possa dare il cambio a Tomori e far rifiatare anche Simon Kjaer. E un'occasione arriva da Barcellona.

Il Barcellona vive alcuni dei momenti più neri della sua storia: sia per i risultati che per i forti problemi economici che hanno investito il club blaugrana. Per questo nei prossimi mercati la società catalano potrebbe lasciare alcuni giocatori che in Spagna non hanno brillato.