Dalla Spagna – Sfida Milan-Siviglia per Thauvin

MILANO – Tra i giocatori seguiti da Frederic Massara c’è il francese Florian Thauvin, attaccante che il rossonero voleva in Italia quando lavorava a Trigoria. Il Milan lo vuole e sta seriamente pensando al transalpino per rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio. Il club di via Aldo Rossi però non è l’unica squadra a pensare all’esterno dell’Olympique Marsiglia. Infatti secondo quanto riportato da “Estadio Deportivo“, anche il Siviglia di Monchi starebbe valutando il giocatore sfruttando, anche, gli ottimi rapporti con il club francese nati con la trattativa che ha portato in Andalusia Ocampos. L’alternativa per i campioni dell’Europa League, sempre secondo la testata, è l’azzurro Milik che, a gennaio, potrebbe lasciare il Napoli per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.