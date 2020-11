Dalla Spagna – Presto al fumata bianca per il nuovo centrale del Milan

MILANO – Alla riapertura del mercato il Milan proverà a completare la rosa affidata a Stefano Pioli in estate. La dirigenza è conscia del fatto che serve un difensore, ruolo per il quale sono stati sondati più giocatori. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.net il club di via Aldo Rossi sarebbe a un passo dalla rivelazione del campionato Matteo Lovato dell’Hellas Verona. Il classe 2000 è arrivato alla corte di Ivan Juric, vero maestro nel formare i giovani, per appena 500mila euro dal Padova. Per gennaio, riporta il sito, dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il Milan avrebbe battuto la concorrenza della Juventus, sfruttando anche l’ottimo rapporto con l’agente del centrale Giuseppe Riso.