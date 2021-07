Dalla Spagna – Milan su Insigne. Ecco il piano

In Spagna sono sicuri: il Milan vuole Lorenzo Insigne. Ecco il piano dei rossoneri per ingaggiare il neo campione d'Europa

Il Milan cerca un nuovo esterno d'attacco soprattutto se Rafael Leao dovesse decidere di accettare la corte dei Wolves o del Borussia Dortmund. Il nome che piace per sostituire il portoghese è Lorenzo Insigne, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. E la trattativa di rinnovo è in alto mare visto che il Presidente degli azzurri offre 3,5 milioni, ovvero meno di quanto guadagna ora. E i rapporti tra i due non sono affatto buoni, tanto che si starebbe anche valutando il divorzio tra le parti. Già in questa estate e in questa sessione di mercato.