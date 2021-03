Dalla Spagna – Milan studia il colpo per la difesa

MILANO – La vittoria sulla Fiorentina di domenica scorsa è soltanto un balsamo sulle ferite del Milan, dopo la sconfitta di giovedì scorso contro il Manchester United. Una sconfitta pesante, non tanto per il risultato, ma per le conseguenze che ha portato: l’eliminazione dall’Europa League. Per carità di fronte c’era il Manchester United che ha vinto di misura contro un coraggioso Milan, sfortunato a non trovare la via del gol.

Ora però senza l’impegno europeo, Pioli potrà concentrarsi sull’obiettivo primario: la qualificazione in Champions League. Sperando magari in qualche passo falso dell’Inter nella lotta scudetto. Il Fondo Elliott è stato chiaro: dopo 8 anni il club di via Aldo Rossi deve tornare sul suo habitat naturale.

Colpo Champions per il Milan

Maldini e Massara stanno in queste ore stanno improntando il prossimo mercato per onorare al meglio i tanti impegni della prossima stagione. Il duo mercato rossonero osserva con attenzione le molte opportunità che il calciomercato potrebbe offrire. E una arriva potrebbe arrivare proprio dal Manchester United…

A riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net che sottolinea come il Milan stia monitorando uno dei centrali della formazione inglese. Si tratta dell’ivoriano Eric Bailly, oramai fuori dal progetto tecnico e tattico di Solskjaer.

L’ex Villarreal in 5 anni di Premier League non si è mai imposto come titolare dei Red Devils e il club inglese sta valutando di cederlo in estate. Un’idea che nasce soprattutto dopo i 38 milioni di euro che lo United versò nelle casse del “Sottomarino giallo” visto che nel 2022 il suo contratto scadrà.

Il 26enne, che non rinnoverà il suo accordo con lo United, rimane un’ottimo profilo difensivo dotato di buona tecnica nonostante il suo metro e ottantasette di altezza e, nonostante le molte tribune riservategli da Solskjaer, rimane un giocatore interessante per le prossime stagioni.

Su di lui si sono già mossi alcuni club come Liverpool, Juventus, Napoli ma anche il Milan che starebbe fiutando l’occasione di prendere un giocatore che potrebbe rilanciarsi in Serie A il costo è sceso in modo vertiginoso: 15 milioni di euro.