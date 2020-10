MILANO – Il Milan vuole portare all’ombra del duomo due talenti che giocano, al momento, in Ligue 1. Questo è quello che riporta il quotidiano spagnolo “Estadio Deportivo” che mette i rossoneri favoriti alla corsa per Julian Draxler e Florian Thauvin. Il primo, gioca con il PSG, il secondo con l’Olympique Marsiglia. Il Milan, sempre secondo la testata, sarebbe il club favorito ma Maldini e Massara dovranno vedersela con altri club, come il Siviglia di Monchi.