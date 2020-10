MILANO – Il Milan, durante l’ultima sessione di mercato, ha provato a regalare a Stefano Pioli un difensore centrale. Tanti i nomi seguiti da Maldini e Massara come Ajer, Milenkovic e Kabak. Per quest’ultimo lo Schalke 04 chiedeva 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Ora però la concorrenza per il turco è aumentata: secondo quanto riportato da todofichajes.com, il Liverpool di Klopp starebbe pensando proprio a lui per sostituire l’infortunato van Dijk.