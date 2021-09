Dalla Spagna – Milan e Juve si sfidano per l’attaccante

Ecco cosa riporta l'edizione digitale di AS sul derby italiano tra Milan e Juve per l'attaccante

Il Milan questa sera sarà impiegato ad Anfield dove affronterà il Liverpool per la prima giornata del gruppo B di Champions League.

Dopo il match contro i Red però la formazione di Stefano Pioli sarà chiamata ad affrontare la Juventus. I bianconeri sono una squadra ferita dopo la doppia sconfitta in campionato contro Empoli e Napoli. Tanto che la prima vittoria stagionale è arrivata ieri sera nel debutto in Champions League contro il Malmoe (3 a 0: Alex Sandro, Dybala, Morata).

Ma la sfida contro i bianconeri non si fermerà solamente al match di domenica sera (che sarà arbitrato da Daniele Doveri). Infatti le sue società si affronteranno anche sul mercato.

A riportare la notizia è la testata online iberica AS. Secondo il quotidiano sia Cherubini che Maldini starebbero seguendo lo stesso obiettivo per l'attacco. Si tratta di Dani Olmo, attaccante classe '98 della R.B. Lipsia. Il nazionale spagnolo era stato seguito dal club di via Aldo Rossi negli anni passati. Ovvero quando il ragazzo vestiva ancora la maglia della Dinamo Zagabria.