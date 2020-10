Dalla Spagna – Le milanesi si sfidano per Modric

MILANO – Milan e Inter vogliono Luka Modrid. A dare la notizia il portale spagnolo Defensa Central che riporta il possibile derby per l’ex Pallone d’Oro, il cui contratto scadrà a giugno del 2021 e il Real Madri ancora non ha sciolto le riserve sul futuro del croato visto che è a settembre prossimo compirà 36 anni. Il centrocampista però continua ad essere protagonista con grandi prestazioni. L’agente di Modric ha già parlato con entrambi i club e da quello che traspare lui vorrebbe restare al Real Madrid, ma se dovesse lasciare la capitale spagnoli sarebbe più attratto dal progetto di Antonio Conte. Ma il Milan resta alla finestra, provando a sfruttare il fascino di giocare per la squadra per la quale il croato tifa. Tutto però dipenderà dalla decisione di Florentino Perez, ma la partita per il futuro di Modric si deve ancora giocare.