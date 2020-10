MILANO – Il Milan vuole e deve rinnovare il contratto di Donnarumma prima che il portiere si accordi con un altro club e lasci i rossoneri a parametro zero. Un rischio molto forte per il club di via Aldo Rossi che, oltre a perdere il classe ’99, non segnerebbero a bilancio neppure un euro. Secondo quanto riportato da defensacentral.com il Real Madrid starebbe pensando di ingaggiare Donnarumma qualora il Milan non gli rinnovi il contratto.