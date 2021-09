Dalla Spagna – Il Milan vuole Danilo: parti vicinissime

Secondo quanto riportato dai media iberici il Milan sarebbe a un passo dal chiudere l'arrivo del brasiliano Danilo

Redazione Il Milanista

Nonostante l'ottimo periodo dei rossoneri, con tre vittorie su tre in campionato e l'esordio in Champions di domani sera contro il Liverpool, in casa Milan continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo contrattuale di Franck Kessié.

L'ivoriano e il club di via Aldo Rossi rimangono fermi sulle loro posizioni e Maldini e Massara stanno valutando la cessione dell'ex Atalanta già a gennaio, così da monetizzare qualcosa dal suo addio e non perderlo a zero come successo con Donnarumma e Calhanoglu. Ma non è da escludere che il divorzio avvenga a giugno.

Per questo, se davvero il management rossonero dovesse decidere di cedere Kessié a inizio o a fine stagione, gli scout del Milan stanno valutando le alternative: un giocatore. E secondo quanto riportato dal portale iberico Spagna tofofichajes.com, ci sarebbe un nome di centrocampista che milita in Brasile che piace, e non poco, a Maldini.

Milan su Danilo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo il nome in cima alla lista per sostituire Kessié è quello del brasiliano Danilo, omonimo e connazionale del bianconero. Ma l'omonimia è l'unica cosa che i due condividono perché l'obiettivo dei rossoneri è un centrale di centrocampo del Palmeiras ed è giovanissimo. Addirittura classe 2001. Arrivare però al giovane brasiliano non sarà facile, visto che su Danilo c'è una folta concorrenza capitanata da Juventus, Manchester United, Roma e Inter.

Il Palmeiras, titolare del cartellino del classe 2001, chiede circa 12 milioni ma non è da escludere che, in sede di trattativa, il prezzo non possa diminuire. Todofichajes.com sottolinea altresì che Maldini e Massara avrebbero già iniziati i primi colloqui con il club brasiliano e che le parti sarebbero vicine all'accordo.

E non bisogna dimenticare che Kessié piace molto al Paris Saint Germain che sta preparando l'offerta per strappare il prima possibile il numero 79 dal Milan. E se ciò dovesse avvenire a gennaio Maldini e Massara non si faranno trovare impreparati.