Dalla Spagna – Al Milan piace l’attaccante degli avversari dell’Europa League

MILANO – Giovedì pomeriggio il Milan affronterà, tra le mura amiche di San Siro, lo Sparta Praga. Per la dirigenza rossonera sarà l’occasione per vedere da vicino Adam Hlozek, giovane attaccante del club ceco. Il ragazzo nonostante abbia appena 18 anni ha già collezionato due presenze con la nazionale della Repubblica Ceca e con il suo club ha segnato 4 gol e realizzato 6 assist in appena 7 presenze. L’idea di Maldini e Massara è quella di mettere a segno un colpo in prospettiva, come fatto in estate con Hauge. Secondo todofichajes.com anche l’todofichajes.com starebbe pensando al giocatore.