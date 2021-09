Dalla Russia – Fase di stallo per la trattativa tra CSKA e Castillejo

Il Milan vuole sfruttare il mercato ancora aperto in Russia per piazzare Castillejo. Ma la trattativa vivrebbe un momento di stallo

E non importa se il mercato in Italia è già chiuso: perché in altri Paesi le negoziazioni sono ancora aperte. E' il caso, ad esempio, di Russia e Turchia dove le trattative chiuderanno rispettivamente il 7 settembre e l'8 settembre. Ovvero domani e dopodomani. E il Milan , nel bene e nel male, potrebbe essere protagonista anche del mercato in uscita.

Nelle ultime ore però il CSKA Mosca avrebbe manifestato interesse per lo spagnolo classe '95. A riportare la notizia è il portale russo eurostavka.ru che sottolinea come il club moscovita avrebbe presentato un'offerta di prestito per Castillejo. Il Milan sarebbe anche disponibile e favorevole a trattare l'addio (seppur momentaneo) dello spagnolo a condizione che però il CSKA versi nelle casse del club di via Aldo Rossi 1 milione di euro. Una cifra che però i rossoblù, a 24 ore dalla chiusura del mercato, non sarebbe disposto a pagare per il prestito dell'esterno e, sempre secondo il portale, che starebbe provando ad abbassare. La trattativa è in una fase di stallo, ma nelle prossime si potrebbe sbloccare.