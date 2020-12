Lipsia, è fatta per Szoboszlai

MILANO – Il Milan lo ha corteggiato per moltissimi mesi, ma Dominik Szoboszlai non vestirà la maglia rossonera. Negli ultimi giorni, soprattutto in Germania, si è parlato di un accordo con il Lipsia e oggi è arrivata l’ufficialità. Il centrocampista ungherese ha infatti firmato col club tedesco e vi si trasferiràa gennaio. Lipsia e Salisburgo hanno trovato l’accordo definitivo sulla base di 20 milioni di euro. Inoltre, il club austriaco avrà diritto ad incassare il 20% dell’eventuale futura rivendita. Il Milan, dal canto suo, dovrà virare su altri obiettivi per rimpolpare il proprio centrocampo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<