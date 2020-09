MILANO – Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è il giovane difensore francese Wesley Fofana. Il classe 2000 del Saint-Etienne non è stato convocato per il match di oggi contro il Nantes. Per la stampa transalpina sarebbe un vero e proprio segnale di addio. Sul centrale ci sarebbero il Milan e il Leicester, ma gli inglesi avrebbero presentato un’offerta al Saint-Etienne.