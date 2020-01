MILANO – Intervenuto durante “Tutti Convocati” su Radio 24, lo scrittore Michele Dalai ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: “Sono ancora innamorato di Ibra, uno dei più grandi uomini di spettacolo di sport. Sono una delle sue vedove nerazzurre, mi spiace per come ci siamo lasciati. Lo detesteremo con amore come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni”.