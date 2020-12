Dal Portogallo: pignorati i beni di Rafael Leao

MILANO – Brutte notizie per Rafael Leao. L’attaccante classe 1999, che nell’estate del 2018 aveva lasciato lo Sporting Lisbona per firmare con il Lille, era stato condannato dal Tribunale Arbitrale dello Sport a risarcire il club portoghese di 16,5 milioni di euro, per aver rescisso il proprio contratto anticipatamente e in maniera illegittima. Stando a quel che riferisce il quotidiano lusitano ‘A Bola’, le autorità portoghesi, oltre ad aver già avvertito quelle francesi e italiane, avrebbero già cominciato a pignorare alcuni beni dell’attaccante del Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<