Dal Diavolo a Dio: ora Jackson Martinez è cantautore per la fede

Jackson Martinez è cantautore di Dio

MILANO – Nell’estate del 2015 fu ad un passo dal Milan, con la trattativa tra l’allora AD rossonero Galliani ed il Porto ormai avviata alla conclusione positiva; non se ne fece più nulla, con il Porto preferì cedere l’attaccante colombiano all’Atletico Madrid. Oggi il protagonista di quella vicenda, Jackson Martinez, per uno strano gioco del destino, è ben lontano dai panni del Diavolo (non solo quello rossonero): gioca innanzitutto col club bianconero dell’Algarve (contratto fino al 30 giugno 2022), ma sopratutto… canta per Dio.

Jackson Martinez decide di cantare la propria fede in Dio e per questo pubblica un primo album a settembre 2018. Il titolo è "No temeré" ("Non avrò paura") e contiene sette brani a tema religioso, replicato in questi giorni dal nuovo singolo con relativo video, "Esperar en ti".