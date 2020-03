Dal Cile per Milan-Genoa, ma il rinvio… “fa male all’anima”

Milan-Genoa, il tifoso cileno rimasto deluso

MILANO – David Mora Cvitanic, tifoso cileno del Milan, è, in queste ore di polemiche, forse colui che ha subito di più di tutti, club compresi, dal rinvio delle cinque partite della 26esima giornata di Serie A per l’emergenza coronavirus in Italia.

“Anni fa ho iniziato a risparmiare per fare una vacanza da sogno in Europa finalmente il momento è arrivato e sono pronto anche per assistere alla partita del mio Milan, il mio amore”. La sua storia parte da qui, da un tweet di qualche settimana fa che David aveva pubblicato esaltato dalla possibilità di vedere il club rossonero giocare a San Siro.

La partita scelta, però, per uno strano scherzo del destino, è stata Milan-Genoa, rinviata al 13 maggio per l'emergenza coronavirus in Italia. 13322 kilometri per vedere il suo sogno sfumare di fronte ai tornelli bloccati di San Siro e alle porte chiuse di Casa Milan: "Ho viaggiato dalla Patagonia cilena all'Italia per il mio Milan – scrive David su Twitter – ma non avrò la soddisfazione di tifare per il mio Milan nel mitico stadio di San Siro. La mia passione per questa maglia è forte e mi ha portato dalle terre più a sud del mondo fin qui. Non potrò andare allo stadio e nemmeno vedere Casa Milan. Fa male all'anima".