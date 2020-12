Daily Mail – Lo Schalke spera nell’asta tra Milan e United per Kabak

MILANO – Maldini e Massara hanno in mente l’identikit del prossimo difensore che, secondo i loro piani, dovrà vestire la maglia rossonera. Promettente, giovane e con ampi margini di miglioramenti. Un colpo che ripercorra il diktat lanciato fin dai primi giorni dal fondo Elliott. Per carità il difensore non è l’unica necessità del club di via Aldo Rossi, che necessitano anche di un nuovo attaccante, una prima punta che possa fare rifiatare Ibrahimovic. Lo svedese è fermo ai box e Rebic e Leao sono dei giocatori adattati. La prova viene data dai numeri: se il portoghese in 9 presenze è riuscito a mettere a referto appena 3 gol, 3 assist in 9 presenze, il croato ha fatto di peggio con appena 3 passaggi vincenti e 0 gol segnati nello stesso numero di presenze. Un falso problema visto come le reti sono arrivate dal trio alle spalle della prima punta.

Il difensore centrale rimane però la priorità del Milan

La rosa di Stefano Pioli può contare su pochi difensori centrali: Alessio Romagnoli è chiamato agli straordinari visto le assenze di Simon Kjaer e di Matteo Gabbia. Leo Duarte potrebbe partire in prestito già a gennaio per fare esperienza. Mateo Musacchio è fuori dal progetto rossonero. Rimane solo il giovanissimo Kalulu. Per questo motivo Maldini e Massara stanno provando a regalare un nuovo difensore al tecnico. Una missione difficile, ma non impossibile, facilitata dal tesoretto rimasto dal mercato estivo. Il sogno degli uomini mercato di via Aldo Rossi è il turco Ozan Kabak dello Schalke 04. Il club tedesco ad agosto chiedeva quasi 50 milioni per il classe 2000 ma, complice un pessimo campionato, negli ultimi giorni avrebbe abbassato le proprie richieste a 30 milioni di euro. Una cifra che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Daily Mail, però attira molti club come ad esempio il Manchester United. La speranza del club di Gelsenkirchen è che i due club possano dare vita a un’asta per assicurarsi Kabak. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<