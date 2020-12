Daily Mail – Aumenta la concorrenza per Rudiger

MILANO – Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Pioli durante il prossimo mercato. Maldini e Massara seguono con interesse la situazione di Antonio Rudiger, in uscita dal gennaio. Sul tedesco è forte anche l’interesse del suo ex club la Roma. Secondo quanto riportato dal Daily Mail nelle ultime ore un top club lo starebbe valutando. Si tratta del Barcellona. I catalani sono anche loro alla ricerca di un centrale dopo l’infortunio di Gerard Pique. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<