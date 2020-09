MILANO – Il Milan domani sera affronterà i norvegesi del Bodo/Glimt per il terzo turno preliminare di Europa League. Un match fondamentale per continuare a sognare a nutrire i sogni europei dei rossoneri, che però dovranno fare a meno dei loro 1000 tifosi permessi in campionato. Infatti il protocollo UEFA prevede che i match (e così sarà fino alla conclusione della fase a gironi) si giocheranno a porte chiuse.